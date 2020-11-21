Глава МИД России встретился с президентом Армении

https://static.news.ru/photo/b4d3f526-2be3-11eb-b715-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров и Армен Саркисян Фото: MID_RF/twitter.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с президентом Армении Арменом Саркисяном.

Об этом говорится в Telegram-канале МИД РФ. Сообщение сопровождается фото рукопожатия политиков, которое было сделано официальным представителем внешнеполитического ведомства Марией Захаровой.

21 ноября в Армению прибыла межведомственная делегация РФ. Помимо Лаврова, в её составе глава Минобороны Сергей Шойгу, министр здравоохранения Михаил Мурашко и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Как писал NEWS.ru, ранее Лавров провёл переговоры с главой правительства Армении Николом Пашиняном. Он заявил, что Россия привержена необходимости решать гуманитарные проблемы в Нагорном Карабахе и намерена способствовать решению вопроса с беженцами. Глава МИД РФ также отметил, что межведомственный центр, начавший работу в Карабахе 20 ноября, будет контролировать решение гуманитарных вопросов.

В ночь на 10 ноября президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения силы Армении и Азербайджана остались на занятых позициях, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах вошли российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня.