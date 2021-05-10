Глава МИД России прибыл в Баку

https://static.news.ru/photo/756c7870-b1aa-11eb-87fa-96000091f725_660.jpg Фото: Aziz Karimov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом с столицу Азербайджана — Баку. У него намечены переговоры с президентом республики Ильхамом Алиевым и главой МИД Джейхуном Байрамовым, сообщает Sputnik Азербайджан.

Основное внимание в ходе встреч российского министра с руководством республики будет уделено реализации заявлений по Нагорному Карабаху. Стороны обсудят ситуацию в регионе, гуманитарные аспекты урегулирования, налаживание мирной жизни, а также разблокирование транспортных и экономических связей.

Кроме того, предполагается, что в ходе визита Лаврова будет рассмотрен широкий круг вопросов двустороннего и регионального сотрудничества двух стран и взаимодействие Москвы и Баку на международной арене, говорится в сообщении.

Ранее Лавров заявил, что процесс урегулирования ситуации в Карабахе идёт достаточно сложно. По его словам, причиной тому ряд нерешённых вопросов, касающихся линии соприкосновения, делимитации и демаркации границ. Министр подчеркнул, что эти пункты необходимо решить и только после этого регион сможет «свободно вздохнуть».