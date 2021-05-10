Глава МИД России прибыл в Баку

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом с столицу Азербайджана — Баку. У него намечены переговоры с президентом республики Ильхамом Алиевым и главой МИД Джейхуном Байрамовым, сообщает Sputnik Азербайджан.
Основное внимание в ходе встреч российского министра с руководством республики будет уделено реализации заявлений по Нагорному Карабаху. Стороны обсудят ситуацию в регионе, гуманитарные аспекты урегулирования, налаживание мирной жизни, а также разблокирование транспортных и экономических связей.
Кроме того, предполагается, что в ходе визита Лаврова будет рассмотрен широкий круг вопросов двустороннего и регионального сотрудничества двух стран и взаимодействие Москвы и Баку на международной арене,
Ранее Лавров заявил, что процесс урегулирования ситуации в Карабахе идёт достаточно сложно. По его словам, причиной тому ряд нерешённых вопросов, касающихся линии соприкосновения, делимитации и демаркации границ. Министр подчеркнул, что эти пункты необходимо решить и только после этого регион сможет «свободно вздохнуть».