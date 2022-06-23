Глава МИД Молдавии объяснил отказ поддержать санкции против России Глава МИД Молдавии объяснил отказ поддержать санкции против России слабостью экономики

Фото: IMAGO/Thomas Imo/Global Look Press

Николай Попеску

Кишинев не может в полной мере поддержать санкции Евросоюза против России из-за слабости экономики, заявил в эфире телеканала Moldova 1 вице-премьер, глава МИД Молдавии Николай Попеску. По его словам, Кишинев ввел определенные ограничительные меры в отношении Москвы в финансово-банковской сфере, но не в состоянии поддержать санкции целиком.

Степень устойчивости <...> нашей страны <....> не позволяет нам присоединиться к большому пакету ограничительных мер, — подчеркнул Попеску.

Ранее политолог Александр Вершинин предположил, что Молдавия откажется от членства в Евросоюзе, если европейские страны примут седьмой пакет санкций, который будет подразумевать частичное или полное эмбарго российского газа. Он считает, что ЕС не станет помогать Кишиневу в его проблемах с топливом, в то время как Москва предлагает молдаванам скидки и отсрочки платежей. При этом Молдавия ежемесячно задерживала платежи перед Россией за уже использованное топливо, а недавно и вовсе отказалась выплачивать исторический долг из-за нехватки средств.