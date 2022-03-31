Глава МИД Грузии счёл неприемлемым референдум о вхождении Южной Осетии в РФ

Грузия не приемлет разговоры о проведении референдума в Южной Осетии по поводу вхождения в состав России, заявил грузинский вице-премьер, глава МИД Давид Залкалиани. По его словам, которые приводит РИА Новости, Грузия по-прежнему считает Южную Осетию незаконно оккупированной частью своей страны.

Конечно же, разговоры о проведении какого-либо референдума [в Южной Осетии] являются неприемлемыми в тех условиях, когда территория Грузии оккупирована, — сказал Залкалиани.

Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов сообщил, что республика проводит консультации с Россией по вопросу проведения референдума о вхождении в её состав. Глава республики также допустил, что в случае вхождения Южной Осетии в состав России она могла бы объединиться с Северной Осетией.

Пресс-секретарь президента Южной Осетии Дина Гассиева заявила, что все юридические процессы, необходимые для присоединения Южной Осетии к России, пройдут после 10 апреля. В свою очередь первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий предположил, что референдум, на котором жители Южной Осетии выскажутся по вопросу о вхождении в состав России, может пройти в мае или июне этого года.