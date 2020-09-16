Глава МИД ФРГ призвал Москву повлиять на Минск с целью деэскалации

https://static.news.ru/photo/77ebdfdc-f82d-11ea-8f1f-fa163e074e61_660.jpg Хайко Маас Фото: Michael Kappeler/Global Look Press

Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал Россию оказать влияние на Минск с целью деэскалации и вступления белорусских властей в диалог на уровне ОБСЕ.

Россия несёт особую ответственность в этой ситуации. Это следует уже из тесных, особых отношений с Белоруссией. Россия должна выступить за то, чтобы диалог на уровне ОБСЕ был начат, — сказал Маас.

Он напомнил, что Евросоюз не раз призывал президента Белоруссии Александра Лукашенко вступить в диалог «с теми, кто находится на улице». Брюссель предлагал роль посредника по линии ОБСЕ. Но тот отказывался от такой помощи, выбирая «путь насилия и подавления». Маас добавил, что в ЕС уже рассматривается вопрос о введении санкций против лиц в Белоруссии, которые виновны в фальсификации выборов и насилии против демонстрантов. Дальнейшие шаги по этому вопросу будут определены на встрече глав дипведомств стран ЕС 21 сентября.

Если насилие в отношении мирных демонстрантов не прекратится, эти меры будут распространены на значительно большее число людей, речь пойдёт о том, чтобы поговорить и о господине Лукашенко, — предупредил он.

Уже больше месяца в Минске и других городах республики продолжаются массовые акции протеста. Их участники считают, что результаты президентских выборов, на которых победил бессменный руководитель страны Александр Лукашенко, были грубо сфальсифицированы. Акции протеста часто сопровождаются жестокими разгонами и задержаниями. В результате несколько человек погибли, сотни получили серьёзные травмы. Почти все лидеры оппозиции были арестованы или вынужденно покинули страну.

Ранее незарегистрированный кандидат в президенты республики Валерий Цепкало заявил, что группа зарубежных юристов готовит документы для привлечения Александра Лукашенко к ответственности в Международном суде в Гааге. В настоящее время, по его словам, идёт сбор свидетельств людей, которые пострадали во время подавления протестов в стране, писал NEWS.ru.