Глава МИД Белоруссии заявил о массированном внешнем давлении

https://static.news.ru/photo/9453331a-773e-11eb-825a-96000091f725_660.jpg Владимир Макей Фото: МИД Беларуси/facebook.com

В 2020 году Белоруссия испытала массированное внешнее давление на фоне реакции на результаты президентских выборов. Об этом заявил глава МИД страны Владимир Макей.

По его словам, давление выражалось в том числе в санкциях со стороны западных стран. Их реакцию на выборы он назвал гипертрофированной.

Мы в полной мере ощутили на себе рост глобальной и региональной нестабильности, геополитического и геоэкономического соперничества, стали свидетелями нарастания напряжённости в международных отношениях и дальнейшего смещения акцентов в мировой политике с партнёрства в плоскость всё более жёсткой конкуренции, которые были только усугублены пандемией коронавируса, — приводит слова министра БелТА.

Макей также сослался на главу государства Александра Лукашенко. Глава МИД заметил, что президент на VI Всебелорусском народном собрании очень точно расставил акценты о воздействии со стороны Запада.

В Белоруссии больше полугода продолжаются акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих. Впрочем, в последние недели после многочисленных арестов противников действующей власти активность протестов существенно снизилась.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего главу государства Александра Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и многие страны мира итоги выборов в Белоруссии не признали.

Как ранее писал NEWS.ru, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. По его словам, на встрече главным образом обсуждалось расширение взаимодействия в экономической сфере. Российский лидер оценивает её итоги положительно.