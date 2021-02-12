Глава МИД Белоруссии рассказал о поддержке Минска со стороны других стран

https://static.news.ru/photo/252a2b32-6f5b-11eb-95be-96000091f725_660.jpg Фото: Evgeny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск на фоне политического кризиса поддерживает не только Россия, но и ряд других стран. Так, по его словам, у Белоруссии сохранились хорошие отношения с Китаем, Пакистаном и другими государствами после того, как США и ряд европейских стран отказались признать Александра Лукашенко избранным президентом страны.

Я не соглашусь, что мы остались одни только вместе с Россией и другие контакты во внешнеполитической сфере у нас напрочь отсутствуют. <...> Говорить о том, что мы остались только лишь с Россией и больше нас никто не поддерживает, я бы не стал, — заявил он в интервью РБК.

При этом он отметил, что в Европе также не все страны разорвали контакты с Минском, а с некоторыми странами сотрудничество за прошедший год даже выросло.

У нас сохранились нормальные отношения со странами так называемой дальней дуги — с Китаем, Пакистаном, другими. У нас внешнеэкономический товарооборот, наоборот, увеличился за это время. И с Европейским союзом у нас отношения не прекращались. Есть порядка десяти стран, с которыми у нас торговля за прошлый год возросла, несмотря на пандемию, несмотря на те политические нюансы, о которых вы упомянули, — подчеркнул глава белорусского МИД.

Ранее NEWS.ru писал, что по словам Макея, Москва не ставила перед Минском и президентом страны Александром Лукашенко ультиматумов по проведению в стране конституционной реформы. Он заверил, что Россия и Белоруссия не вмешиваются во внутренние дела друг друга.