Глава МИД Белоруссии Макей оценил ситуацию в республике

https://static.news.ru/photo/6a7eafc6-ed08-11ea-8f7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба Министерства иностранных дел РФ

Внешние силы использовали выборы в Белоруссии для попытки дестабилизации ситуации в стране. Власти с таким сталкиваются впервые. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

К сожалению, в очередной раз в странах бывшего Советского Союза выборы были использованы внешними и внутренними силами для попытки дестабилизировать социально-политическую, экономическую ситуацию, — сообщил министр на пресс-конференции со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Макей убеждён, что протестные акции в стране были подготовлены внешними силами. Он подчеркнул, что некоторые вещи стали для властей «неприятной неожиданностью».

Я хочу сказать, что в мою бытность на различных должностях это уже пятые выборы и с такой изощрённой рафинированной подготовкой извне соответствующих протестных акций мы никогда не сталкивались, — отметил Макей, сообщает РИА Новости.

Министр подчеркнул, что власти выступают против любых революционных потрясений, поскольку даже при тихой революции проливается кровь. По его словам, западные партнёры призывают Минск к мирной революции.

Глава белорусского внешнеполитического ведомства убеждён, что внутренние противоречия в стране будут сняты в ближайшее время и Белоруссия восстановит статус открытого и спокойного государства центре Европы. Мир, спокойствие и стабильность в государстве и обществе могут появиться только при спокойном эволюционном движении вперёд, отметил Макей.

NEWS.ru писал, что в ближайшие две недели президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут встречу в Москве. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.