Глава МИД Азербайджана вылетел в Россию Глава МИД Азербайджана отправился в РФ для участия в заседании СМИД в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Россию для участия в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) прикаспийских государств, которое состоится в Москве 5 декабря, сообщает «Интерфакс-Азербайджан». Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала участие Байрамова во встрече.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в РФ для участия в заседании СМИД прикаспийских государств 5 декабря в Москве, — говорится в сообщении агентства.

Захарова на брифинге 29 ноября заявила, что во встрече глав МИД прикаспийских государств примут участие делегации из Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана. По ее словам, заседание призвано запустить новый регулярный министерский диалог в рамках мандата, согласованного на саммите в Ашхабаде в июне 2022 года.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва готова активно содействовать заключению мирного договора между Азербайджаном и Арменией на основе комплекса договоренностей лидеров трех стран. Президент Азербайджана Ильхам Алиев также подтверждал, что больше нет каких-либо препятствий для подписания мирного договора.