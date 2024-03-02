Глава МИД Азербайджана призвал Армению не подрывать мирный процесс

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Джейхун Байрамов

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе встречи с генсеком ОБСЕ Хельгой Марией Шмид на полях Анталийского дипломатического форума заявил, что Армении следует избегать подстрекательских действий. Министр иностранных дел написал на своей странице в соцсети Twitter (X), что Ереван не должен подрывать мирный процесс в регионе. Он также отметил, что на встрече с генсеком ОБСЕ в Турции обсуждались региональные и международные вопросы.

Армения должна воздерживаться от подстрекательских действий и заявлений, чтобы еще больше не подрывать азербайджано-армянский мирный процесс и нормализацию, — заявил глава МИД Азербайджана.

Ранее помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев заявил, что мир между Баку и Ереваном должен заключаться в самом регионе, а не в Париже, Брюсселе или еще где-либо. Советник подчеркнул, что Азербайджан уделяет особое внимание двустороннему компоненту работы над мирным договором. МИД Армении до этого сообщил, что глава дипведомства Арарат Мирзоян в ходе встречи с азербайджанским коллегой в Берлине в конце февраля договорился о продолжении диалога по открытым вопросам мирного соглашения.