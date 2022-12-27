МИД Азербайджана рассказал об итогах переговоров с Арменией за год Глава МИД Азербайджана Байрамов назвал «ограниченным» успех в переговорах с Арменией

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что по итогам 2022 года результат выполнения мирного договора и делимитации границ с Арменией оказался очень ограниченным. В ходе итоговой пресс-конференции он высказал мнение, что это произошло из-за непоследовательной позиции армянской стороны. Он отметил, что третий раунд переговоров между главами МИД государств не состоялся из-за отказа Еревана.

Первый раунд переговоров по обсуждениям вокруг мирного договора состоялся в Женеве, второй - в Вашингтоне. Третий раунд не состоялся из-за отказа армянской стороны. Также состоялось три заседания совместной комиссии по делимитации границы. В целом, достигнутый прогресс очень ограниченный, причина — в неконструктивной и непоследовательной позиции армянской стороны, — сказал Байрамов.

Он подчеркнул, что подписание мирного договора с Арменией, делимитация границ и открытие коммуникаций на приграничных территориях являются тремя разными процессами. По словам главы МИД Азербайджана, Баку выполняет свои условия, прописанные в мирном договоре, и Армения должна поступать точно так же.

26 декабря на полях неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге состоялась трехсторонняя беседа президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Пашинян заявил, что наиболее оперативным вопросом, который следует обсудить, является кризис в Лачинском коридоре. Он также напомнил, что Лачинский коридор является зоной ответственности и контроля российских миротворцев и Азербайджан гарантировал беспрепятственный проезд грузов и граждан по данному маршруту.

До этого армянский МИД отменил встречу глав внешнеполитических ведомств Азербайджана, Армении и России, которая должна была пройти 23 декабря в Москве. Как заявил руководитель армянского дипведомства Арарат Мирзоян, это решение связано с гуманитарным кризисом, вызванным блокадой Баку Лачинского коридора.