В Баку обвинили Ереван в препятствовании поставкам гумпомощи в Карабах Глава МИД Азербайджана обвинил Армению в препятствовании доставке гумпомощи в Карабах

Фото: Александр Патрин/ТАСС

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обвинил Армению в препятствовании доставке гуманитарной помощи в Карабахский регион Азербайджана по дороге Агдам — Ханкенди, сообщает «Интерфакс». В Баку подтвердили возможность использования данного маршрута для передачи товаров местным жителям.

Армения, используя незаконный режим в Карабахе, продолжает препятствовать передаче гуманитарной помощи по маршруту Агдам — Ханкенди, организовывать так называемые общественные протесты против использования альтернативных маршрутов для доставки грузов и услуг, бездумно использовать местных жителей для реализации своей злонамеренной политики разжигания этнической и расовой ненависти, — говорится в письме.

3 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на встрече со старшим советником госсекретаря США по переговорам на Южном Кавказе Луисом Боно о решимости Баку продолжать мирный процесс с Арменией. Он выразил надежду на достижение результатов в ближайшее время.

Уже неделю грузовики с едой и медикаментами, отправленные из Еревана в Карабах, cтоят у пограничного моста Хакари. Азербайджанские пограничники не пускают колонну, поскольку ее прибытие не было согласовано с Баку. При этом в Азербайджане предлагают использовать в качестве альтернативы дорогу Агдам — Ханкенди, через которую можно поставлять армянским жителям региона все неoбходимое. По данным азербайджанских властей, этот вариант был поддержан Евросоюзом и Международным комитетом Красного Креста, однакo Армения выступила против всех предложений.