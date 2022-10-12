Глава МИД Азербайджана обвинил Армению в нарушении трехсторонних заявлений Глава МИД Азербайджана Байрамов обвинил Армению в нарушении трехсторонних заявлений

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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обвинил армянское руководство в нарушении своих обязательств в рамках трехсторонних заявлений. Министр пояснил, что Ереван до сих пор не вывел свои войска с территории Азербайджана. Дипломат указал на продолжающиеся провокации со стороны Армении и напомнил про сентябрьские события, которые привели к многочисленным человеческим жертвам, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

Армения до сих пор не выполнила полностью пункты трехсторонний заявлений, армянские военные не были полностью выведены с территории Азербайджана, — заявил Байрамов.

Глава внешнеполитического ведомства Азербайджана добавил, что действия Еревана наносят ущерб усилиям по обеспечению мира и стабильности в регионе. Баку, по его словам, ждет от Армении реальных шагов в направлении нормализации отношений и продвижения переговорного процесса.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что для нормализации отношений Еревана и Баку многое уже сделано. По словам главы МИД РФ, существуют наметки по вопросам делимитации границ, а также договоренности по разблокированию транспортных связей.