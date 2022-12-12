Глава МИД Азербайджана анонсировал переговоры с армянским коллегой

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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече глав МИД стран — участниц программы «Восточное партнерство» анонсировал очередной раунд переговоров с армянским коллегой Араратом Мирзояном. Планируется, что в ходе него стороны будут обсуждать проект мирного договора, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Начались двусторонние переговоры по тексту мирного соглашения. 7 ноября, после встречи с министром иностранных дел Армении в Вашингтоне, Азербайджан представил Армении пересмотренные предложения. Ожидается, что следующий раунд переговоров состоится в ближайшие недели, — сказал Байрамов.

В то же время он отметил, что, несмотря на усиление динамизма в переговорах, достигнутый прогресс остается достаточно ограниченным. По мнению Баку, это связано с тем, что Ереван «продолжает свой прошлый опыт имитации переговоров».

Байрамов также подчеркнул, что Зангезурский коридор сыграет положительную роль в обеспечении регионального мира и стабильности. По его словам, этот транспортный объект будет способствовать развитию торговли в регионе.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым реализацию трехсторонних заявлений, подписанных Москвой, Ереваном и Баку в 2020, 2021 и 2022 годах. В ходе телефонного разговора стороны также рассмотрели планы восстановления экономических и логистических связей на Южном Кавказе.