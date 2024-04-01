В Ереване заявили, что говорят с Москвой «не на одном языке» Глава МИД Армении заявил, что Ереван и Москва говорят «не на одном языке»

Фото: МИД РФ

Арарат Мирзоян

Ереван и Москва общаются на разных языках, между ними есть разногласия, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян в интервью аргентинскому изданию Todo Noticias. При этом, по его словам, страны продолжают развивать тесные экономические отношения, идет двусторонняя торговля.

Сотрудничество охватывает различные сферы, поддерживаются хорошие связи в сфере безопасности. Но верно и то, что сегодня у нас разные мысли и, проще говоря, мы не говорим на одном языке. Проблемы, существующие в отношениях с Россией, невозможно скрыть, — подчеркнул Мирзоян.

Министр затруднился дать прогноз о будущем отношений между странами, отметив, что Армения имеет справедливые ожидания, чтобы в письменном документе были отражены обязательства территориальной целостности, взятые обеими сторонами. Также Мирзоян заявил, что республика сотрудничает с НАТО, но намерений вступить в Альянс нет.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что двери организации для Армении открыты, а власти республики должны сами решить, хотят ли они оставаться в составе ОДКБ. НАТО уважает решение Армении и не настаивает на том, чтобы страна присоединилась к Альянсу, уточнил он.