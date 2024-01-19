Глава МИД Армении заявил, что Баку отказывается от переговоров в Европе

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Арарат Мирзоян

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил Общественному телевидению Хорватии, что Азербайджан отказывается от продолжения переговоров на европейских площадках. По его словам, Ереван добросовестно участвует в процессе и заинтересован в установлении прочного мира на Южном Кавказе.

Армения добросовестно участвует в переговорах с Азербайджаном, и мы более чем заинтересованы в установлении прочного мира в нашем регионе. Мы верим, что это принесет пользу не только народу Армении, но и странам региона. Однако мы видим, что наша конструктивность иногда не встречает такого же конструктивного подхода в поведении наших соседей. В числе и других посредников мы вели переговоры при посредничестве ЕС, и сегодня мы видим, что Азербайджан, к сожалению, отказывается возобновлять переговоры на существующих платформах, — сказал Мирзоян.

По словам главы дипведомства, для Армении важно продолжать переговоры на принципах территориальной целостности, признания границ и их нерушимости и взаимного уважения суверенитета. Мирзоян считает, что на этих принципах и должен заключаться мир. Глава армянского МИД также выразил признательность ЕС и Хорватии в частности за содействие в обеспечении безопасности вдоль границы.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что для подписания мирного договора с Арменией нет необходимости иметь каких-либо гарантов. Глава республики подчеркнул, что это должно быть соглашение, которое подпишут два суверенных государства.