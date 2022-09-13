Глава МИД Армении проинформировал Лаврова о ситуации на границе Глава МИД Армении проинформировал Лаврова о ситуации на границе с Азербайджаном

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Сергей Лавров

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян проинформировал министра иностранных дел России Сергея Лаврова о ситуации на границе с Азербайджаном, сообщили в пресс-службе ведомства. Армения отрицает все обвинения в начале провокаций. Власти Азербайджана заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских военных на границе двух стран, пишет РИА Новости.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 13 сентября проинформировал министра иностранных дел России Сергея Лаврова о ситуации, — рассказали в пресс-службе МИД Армении.

Отмечается, что на заседании Совбеза Армении было принято решение официально обратиться к РФ за помощью в рамках ОДКБ.

Пресс-служба Министерства обороны Армении ранее сообщила о погибших и раненых в результате обстрелов на нескольких участках армяно-азербайджанской границы. Пресс-секретарь ведомства Арам Торосян обвинил Баку в применении артиллерии и беспилотников для нанесения ударов по позициям военных Армении. По его словам, обстрелу подверглись позиции ВС страны в направлении населенных пунктов Сотк, Варденис, Горис, Капан, Артаниш и Ишханасар.