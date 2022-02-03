Глава МИД Армении подчеркнул важность нормализации отношений с Турцией

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян считает, что нормализация отношений с Турцией будет иметь положительное влияние на ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Кроме того, он прокомментировал участие армянской стороны в Анталийском форуме в Турции. В частности, он подчеркнул, что крайнего срока принятия решения нет и Ереван своевременно предупредит о своём решении приглашающую сторону, сообщает Sputnik Армения.

Решение проблем и нормализация отношений всегда положительно влияют на весь регион и параллельно проходящие процессы, — сказал Мирзоян.

Также он добавил, что Армения обсуждает с Азербайджаном и Россией создание механизмов безопасности на линии соприкосновения. Ереван остаётся верен своим обязательствам и готов к созданию совместной комиссии по делимитации границы.

Ранее сообщалось, что главу МИД Армении Арарата Мирзояна пригласили принять участие в дипломатическом форуме в турецкой Анталье. Отмечалось, что ведомство рассматривает целесообразность участия дипломата в мероприятии.

Дипломатические отношения между Турцией и Арменией отсутствуют с 1993 года. Сложности вызваны, в частности, поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахском конфликте и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.