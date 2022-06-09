Глава МИД Армении понадеялся на помощь миротворцев РФ в Карабахе Глава МИД Армении: Ереван надеется, что российским миротворцам удастся восстановить статус-кво в Карабахе

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Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отметил роль России в приостановке военных действий в Карабахе в ходе пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По его словам, Ереван надеется, что российским миротворцам удастся восстановить статус-кво в регионе, который был нарушен в конце марта, пишет Sputnik. Мирзоян также выразил надежду, что Россия проконсультирует членов армяно-азербайджанской комиссии по вопросу делимитации границ.

У нас есть понимание, что в рамках предметной работы по делимитации эти вопросы будут рассматриваться и решаться, — ответил Лавров своему армянскому коллеге.

Лавров на совместной конференции с Мирзояном заявил, что не существует альтернативы налаживанию отношений между Баку и Ереваном. По его словам, мирный договор опирается на представленные предложения Азербайджана и Армении.

Ранее армянский премьер Пашинян утвердил указ о создании специальной комиссии по делимитации границ с Азербайджаном. Председателем нового государственного органа назначили вице-премьера Мгера Григоряна. В свою очередь президент Азербайджана также создал госкомиссию по делимитации границы с Арменией во главе с вице-премьером Шахином Мустафаевым.