Мирзоян оценил встречу с Лавровым Глава МИД Армении назвал встречу с Лавровым конструктивной и искренней

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Арарат Мирзоян и Сергей Лавров

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян назвал встречу со своим российском коллегой Сергеем Лавровым искренней и конструктивной, передает ТАСС. Об этом руководитель армянского внешнеполитического ведомства заявил в парламенте страны, оценивая визит.

Моя оценка визита однозначна: между мной и министром Лавровым состоялась вполне искренняя и конструктивная встреча. Мы рассмотрели как наши двусторонние вопросы, так и, конечно, региональные вопросы, — отметил Мирзоян.

Ранее Мирзоян обвинил Баку в нарушении пунктов трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, РФ и Армении о прекращении огня в Карабахе. По его словам, азербайджанская сторона блокирует Лачинский коридор, удерживает армянских военнопленных и нарушает режим прекращения огня.

Глава армянского МИД тогда указал на необходимость предпринять активные шаги со стороны союзников и партнеров Армении для выполнения Азербайджаном обязательств и «прекращения практики применения силы или угрозы применения силы в нарушение норм и принципов международного права»

Ранее Лавров заявил, что Россия дорожит дружескими отношениями с Арменией и готова развивать экономические и гуманитарные связи. По его словам, между лидерами двух стран сложился интенсивный политический диалог, в том числе по линии ЕАЭС, ОДКБ и СНГ.