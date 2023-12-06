Глава МИД Армении оценил встречу с Лавровым в Скопье Глава МИД Армении Мирзоян назвал продуктивной встречу с Лавровым в Скопье

Фото: МИД РФ

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян, выступая в парламенте страны, назвал продуктивной встречу с коллегой из России Сергеем Лавровым 30 ноября в Скопье, сообщает ТАСС. Мирзоян добавил, что российский министр представил видение Москвы относительно «некоторых последних событий, геополитического развития».

Повестка двусторонних отношений между Арменией и Россией охватывает множество областей и вопросов, и у нас есть частично совпадающие или пересекающиеся интересы в регионе. Поэтому нам всегда есть что обсудить с Российской Федерацией, и мы с большим удовольствием используем возможности для контактов. И на этот раз министр иностранных дел России представил нам свое видение некоторых недавних геополитических событий, и мы поделились своими взглядами на российское восприятие различных чувствительных вопросов. Я считаю, что встреча прошла продуктивно, — резюмировал Мирзоян.

Также Мирзоян 30 ноября провел на полях СМИД ОБСЕ в Скопье встречу со специальным представителем генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьером Коломиной. В ходе беседы обсуждались вопросы партнерства Еревана с Альянсом.

По его словам, суверенитет и четкость государственных границ должны быть защищены всеми заинтересованными сторонами. Это необходимо для достижения устойчивой стабильности и мира на Южном Кавказе, резюмировал Мирзоян.