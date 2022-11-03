Глава МИД Армении анонсировал встречу с коллегами из Азербайджана и США Глава МИД Армении анонсировал встречу с коллегами из Азербайджана и США в Вашингтоне

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщил в парламенте о предстоящей встрече с коллегами из Азербайджана и США Джейхуном Байрамовым и Энтони Блинкеном, которая состоится в Вашингтоне. По его словам, которые приводит РИА Новости, подобные встречи говорят о заинтересованности международного сообщества вопросами армяно-азербайджанских отношений.

Через несколько дней я поеду в Вашингтон, где состоится моя встреча с господином Байрамовым и господином Блинкеном, — сказал Мирзоян.

Ранее Байрамов и Мирзоян обсудили в телефонных переговорах с Блинкеном разработку мирного соглашения между Ереваном и Баку. Байрамов довел до сведения Блинкена детали встречи в Женеве. В частности, это ожидание продолжения переговоров по тексту, в котором отражены детали будущего мирного договора. Байрамов еще раз подчеркнул приверженность Азербайджана обеспечению мира и стабильности в регионе и готовность к подписанию мирного договора, тогда как Блинкен подчеркнул важность избежания военных столкновений и предложил ускорить переговоры по элементам мирного договора, а также продолжить работу в рамках комиссии по делимитации.

Между тем президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал политической игрой участие Запада в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта, отметив, что привлечения России к урегулированию ситуации вполне достаточно. Он также добавил, что недавнего обострения конфликта двух стран можно было бы избежать, если бы Армения согласилась вернуть «пять с половиной или шесть» районов, принадлежащих Азербайджану. Однако силовое решение, по его словам, осталось единственным способом решения проблемы, во многом из-за напряжения, создаваемого беженцами.