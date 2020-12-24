Глава МЧС РФ рассказал о главных задачах миссии в Нагорном Карабахе

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Главной целью миссии МЧС России в Нагорном Карабахе являются скорейшее восстановление и нормализация жизни в регионе, сообщил министр чрезвычайных ситуаций Евгений Зиничев.

Для нас очень важно наличие актуальной и достоверной информации о реальных потребностях Нагорного Карабаха в целях минимизации возможных негативных последствий для населения, — приводит слова главы МЧС «Газета.Ru».

Отмечается, что российский чиновник совершил рабочую поездку в Азербайджан и Армению, где провёл ряд встреч с представителями двух государств. Он обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым, главой Министерства чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны Азербайджана Кямаледдином Гейдаровым, а также с премьером Армении Николом Пашиняном и руководителем армянского МЧС Андраником Пилояном.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября 2020 года. В ночь на 10 ноября президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения конфликта. По условиям соглашения военные Армении и Азербайджана остались на занятых позициях, в регион были введены российские миротворцы, кроме того, под контроль Баку перешли пять районов Карабаха. Стороны условились обменяться пленными и телами погибших.

В регион помимо миротворческих сил РФ были направлены специалисты МЧС, которые следят за гуманитарной обстановкой в регионе и оказывают помощь местным жителям.

20 декабря NEWS.ru сообщал, что представители МЧС России доставили очередную партию гуманитарной помощи в Нагорный Карабах. Эта партия гумпомощи стала второй, доставленной МЧС по железной дороге. В общей сложности прибыло девять вагонов из ожидающихся 54.