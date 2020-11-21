Глава МЧС РФ Евгений Зиничев прилетел в Ереван

https://static.news.ru/photo/07c0131a-2bd9-11eb-88d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: mchs.gov.ru

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев прибыл 21 ноября в Ереван для работы в составе межведомственной делегации. Он примет участие в обсуждении гуманитарных задач, а также вопросов реализации трёхстороннего заявления по Нагорному Карабаху.

Евгений Зиничев проведёт 21 ноября рабочую встречу с министром по чрезвычайным ситуациям Республики Армения Андраником Пилояном и министром по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики Гейдаровым Кямалатддином Фаттах оглы, — говорится на официальном сайте МЧС РФ.

Россия собирается не допустить дальнейшего кровопролития в Нагорном Карабахе, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во время переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и руководителем оборонного ведомства республики Вагаршаком Арутюняном. Встреча проходит в Ереване.

В ночь на 10 ноября лидеры РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям документа армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. Соглашение привело к акциям протеста в Ереване. Оппозиция потребовала отставки Пашиняна, а также пересмотра заключённых договорённостей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в столицу Армении Ереван. В состав делегации, помимо Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу, вошли вице-премьер Алексей Оверчук, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Делегация посетит не только Ереван, но и Баку. Детали пока неизвестны, но, вероятно, стороны будут обсуждать поддержание договорённости о прекращении огня в Нагорном Карабахе и текущую ситуацию в регионе.