Глава МЧС Армении подал в отставку

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Территорию Лачинского коридора и участок дороги до Степанакерта в Нагорном Карабахе перед его открытием разминировали сапёры российских миротворческих сил. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он официально подтвердил, что движение гражданского транспорта там было открыто утром 17 ноября. Инженерными подразделениями российского миротворческого контингента полностью разминирован и очищен от взрывоопасных предметов, разбитой и поврежденной техники Лачинский...