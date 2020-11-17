Глава МЧС Армении подал в отставку

Министр по чрезвычайным ситуациям Армении Феликс Цолакян решил покинуть свой пост, сообщила пресс-секретарь МЧС Анна Багдасарян.
Феликс Цолакян написал заявление об освобождении от должности, — сказала она.
Чиновник возглавил ведомство в 2018 году,
Также накануне от занимаемой должности должности был освобождён заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян. Соответствующее решение принял глава правительства страны Никол Пашинян.
В ночь на 10 ноября Алиев, президент России Владимир Путин, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения силы Армении и Азербайджана останутся на занятых позициях, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. После оглашения совместного заявления в Ереване вспыхнули акции протеста. Оппозиция требует отставки Пашиняна, писал NEWS.ru.