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Глава МЧС Армении подал в отставку

20:05, 17 ноября 2020 17
Феликс Цолакян Феликс Цолакян Фото: mes.am

Министр по чрезвычайным ситуациям Армении Феликс Цолакян решил покинуть свой пост, сообщила пресс-секретарь МЧС Анна Багдасарян.

Феликс Цолакян написал заявление об освобождении от должности, — сказала она.

Чиновник возглавил ведомство в 2018 году, передаёт РИА Новости.

Также накануне от занимаемой должности должности был освобождён заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян. Соответствующее решение принял глава правительства страны Никол Пашинян.

В ночь на 10 ноября Алиев, президент России Владимир Путин, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения силы Армении и Азербайджана останутся на занятых позициях, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. После оглашения совместного заявления в Ереване вспыхнули акции протеста. Оппозиция требует отставки Пашиняна, писал NEWS.ru.

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