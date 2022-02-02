Глава ЛНР хочет провести прямые переговоры с Зеленским

Глава самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник надеется провести прямые переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Слова лидера ЛНР, сказанные в ответ на объявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Донбасс не получит особый статус, передаёт Telegram-канал «Марочко Live». Пасечник также обвинил Киев в нежелании добиваться мира на востоке Украины.

Я, как и все жители Луганской народной республики, не теряю надежды, что вы, Владимир Александрович, все-таки опомнитесь, согласитесь на прямые переговоры с республиками Донбасса, — говорит глава ЛНР.

Пасечник также в своём обращении раскритиковал недавнее решение Зеленского увеличить численность армии.

Украина не заинтересована в мире. Президенту Зеленскому нужны только денежные транши и вооружение для силовиков, — добавил он.

Украинский топ-дипломат Кулеба ранее днём заявил, что Донбасс не получит особого статуса, хотя в Киеве готовы работать над приведением в действие Минских соглашений, а в первую очередь необходимо сфокусироваться на вопросах безопасности.

Зеленский подписал закон об армии 1 февраля. Согласно документу, численность вооружённых сил страны вырастет на 100 тысяч человек за следующие три года, а срок службы контрактников будет увеличен.