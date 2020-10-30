Глава КС Украины заявил о желании встретиться с президентом Зеленским

https://static.news.ru/photo/3c0e949e-1aad-11eb-ad70-fa163e074e61_660.jpg Александр Тупицкий (в центре) Фото: Конституційний Суд України - офіційна сторінка/facebook.com

Председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявил, что намерен встретиться с президентом Владимиром Зеленским для урегулирования конфликта. Об этом он сказал во время брифинга.

Хотел бы обратиться к президенту Украины: мы хотим пообщаться с ним. Мы приглашаем его, в любом формате, с журналистами, потом без журналистов. Надо убрать этот искусственный конфликт. Он никому не нужен. Надо оценивать решение не поспешно, не читая даже их содержания, — цитирует Тупицкого ТАСС.

Он отметил, что будет добиваться встречи с главой Верховной рады и главой правительства. При этом Тупицкий подчеркнул, что готов к диалогу с представителями других ветвей власти, но не собирается впадать в зависимость от них.

Как ранее сообщал NEWS.ru, Владимир Зеленский внёс в парламент проект закона о признании ничтожным решения Конституционного суда об изменениях в антикоррупционном законодательстве и досрочном прекращении полномочий состава КС.

Документ содержит три статьи: «Неправосудность решения, принятого в собственных интересах», «Восстановление конституционного судопроизводства» и третью статью, определяющую вступление законопроекта в силу на следующий день после опубликования его в парламентской газете «Голос Украины».