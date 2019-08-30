Президент республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев предложил на должность председателя верхней палаты парламента кандидатуру Дариги Назарбаевой. Об этом сообщил руководитель администрации президента Казахстана Крымбек Кушербаев.
О назначении нового председателя Сената Токаев сообщил на заседании в понедельник, передаёт
Прошу избрать Даригу Нурсултановну Назарбаеву председателем Сената парламента Республики Казахстан, — обратился к Сенату с посланием президента Кушербаев.
Ранее News.ru писал, что Вице-премьером республики стал Бердибек Сапарбаев. Ранее он возглавлял Минтруд.