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Глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков на открытии построенной в Бишкеке на средства ПАО «Газпром» школы рассказал, что дорожит хорошими отношениями с Россией.

Отдельно он заметил, что сотрудничество с «Газпромом» вносит огромный вклад в экономику государства не только за счёт поставок газа и ГСМ, но и реализацией социально значимых проектов. Он подчеркнул, что...