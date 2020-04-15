Глава города в Казахстане лично вышел ловить нарушителей карантина

https://static.news.ru/photo/2522a148-7f27-11ea-b018-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Глава города Талдыкорган в Казахстане Галымжан Абдраимов лично вышел на улицы и провёл рейд по выявлению нарушителей карантина, введённого на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа.

Политик прошёлся по местам скопления торговых точек и возле нескольких остановок общественного транспорта в сопровождении сотрудника правоохранительных органов. На лице у главы города была маска, а на руках — одноразовые перчатки.

Нарушителей карантина Абдраимов отчитывал за беспечность и несоблюдение правил личной и общественной безопасности. В числе тех, кто выслушал претензии от главы Талдыкоргана были не только прохожие, но и водители автобусов, которые вышли на работу без перчаток, передаёт радио «Sputnik Казахстан».

Режим чрезвычайного положения был введён в Казахстане 15 марта. По информации на сегодняшний день, в стране коронавирусом заболели 1257 человек, 15 из них скончались.

Как ранее писал NEWS.ru, директор Московского цирка Александр Попов сообщил, что в Караганде из-за режима ЧП застряли животные и сотрудники.