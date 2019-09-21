https://static.news.ru/photo/ea442a58-dc81-11e9-87a2-fa163e074e61_660.jpg Роман Труба Фото: dbr.gov.ua

Глава Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Роман Труба рассказал, что в его кабинете обнаружена прослушивающая аппаратура.

Как передаёт «Укринформ» , устройство для «прослушки» было вмонтировано в вентиляционную систему.

Стоит «прослушка» в одном месте или в нескольких — выясняем, как и то, к кому она приведёт. Мне, например, интересно , связано ли это с желанием некоторых политиков периодически врываться ко мне в кабинет с возмущением по открытию производств, в которых они фигурируют, — сообщил Труба.

В кабинете в настоящий момент работает оперативно-следственная группа, специалисты по кибербезопасности и взрывотехники.

Киевский суд ранее ранее разрешил ГБР изъять из офиса президента страны копии секретных документов о переходе кораблей Военно-морских сил через Керченский пролив в ноябре 2018 года, сообщал News.ru.