Глава Еревана заразился новым коронавирусом

https://static.news.ru/photo/ef20ae3e-2bef-11eb-a6c2-fa163e074e61_660.jpg Айк Марутян Фото: YerevanCityHall/facebook.com

Медики диагностировали у мэра Еревана Айка Марутяна коронавирусную инфекцию нового типа (COVID-19), рассказал пресс-секретарь горадминистрации Акоп Карапетян.

Да, у мэра выявлен коронавирус. Некоторое время он будет находиться в отпуске, — цитирует его РИА Новости.

По данным СМИ, о болезни Марутян узнал 18 ноября, когда находился в Нагорном Карабахе. По предварительной информации, его обязанности будет исполнять первый вице-мэр Грачья Саркисян.

По информации Университета Джонса Хопкинса, за всё время пандемии в Армении заболели COVID-19 124 839 человек. Умер 1931.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская фигуристка Евгения Медведева заразилась коронавирусной инфекцией. В связи с этим она ушла на карантин. Спортсменка сделала несколько тестов. Первый из них оказался положительным, два последующих — отрицательными. Тем не менее, поскольку симптомы сохранялись, Евгения решилась ещё на одну проверку и вновь получила положительный результат.