Глава ДНР Пушилин рассказал, как Киев пытается вернуть Донбасс

https://static.news.ru/photo/738c900c-49d7-11eb-9eb0-fa163e074e61_660.jpg Денис Пушилин Фото: denis-pushilin.ru

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о взаимодействии с украинскими властями в последние годы. Он отметил, что, хотя Киев декларирует необходимость возврата контроля над территориями ДНР, на самом деле стороны лишь отдаляются друг от друга.

За эти шесть лет на Украине было принято порядка 60 нормативно-правовых актов, которые противоречат не только Минским соглашениям, но и нормам международного права. В Киеве стараются идти по тому пути, чтобы Донбасс не питал никаких иллюзий по поводу жизни в каком-то едином политическом пространстве, всё больше видел отсутствие хоть каких-то там иллюзорных моментов, чтобы вернуться, или, скажем так, жить в каком-то политическом пространстве. Мы слишком уже далеки. И становимся с каждым годом всё дальше, — сказал Пушилин в интервью RT.

Он подчеркнул, что на данный момент единственный возможный формат для переговоров с украинскими властями и президентом Владимиром Зеленским — Минская площадка. По словам Пушилина, Минские соглашения постоянно нарушаются украинской стороной, тогда как жители ДНР лишь хотят мира и права жить в своих домах.

Также он выразил благодарность России. Пушилин отметил, что ДНР постоянно получает помощь и поддержку со стороны Владимира Путина и всего российского народа.

Ранее NEWS.ru писал, что на Украине вступил в силу закон о продлении особого статуса Донбасса до 31 декабря 2021 года. Рада приняла закон в 2014 году после того, как были подписаны Минские соглашения — однако он так и не был введён в действие. Срок его действия продлевается уже в третий раз после аналогичной процедуры в 2018 и 2019 годах. Украинская сторона отмечала, что пролонгация закона является свидетельством готовности сотрудничества в рамках Минских соглашений.

Минские соглашения были разработаны в 2015 году для урегулирования конфликта в Донбассе, который начался за год до этого. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.

Минские соглашения среди прочего подразумевают прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. И Киев, и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении указанных пунктов.