Глава ДНР: не стоит ждать от Украины выполнения минских договорённостей

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин в интервью RT заявил, что в ДНР не ждут от Киева выполнения Минских договорённостей. Пушилин также отметил, что в республике не видят «правильных посылов» по решению проблем со стороны стран-гарантов и США. По мнению главы ДНР, Соединённые Штаты также стремятся «помочь» Украине не выполнять пункты мирных соглашений, хотя все необходимые действия «чёрным по белому прописаны».

Мы со своей стороны не испытываем никаких иллюзий перед встречами и с контактной группой, и в нормандском формате на разных уровнях, можем говорить и предсказывать, чем всё закончится. Мы не видим никаких предпосылок, никаких правильных посылов со стороны стран-гарантов, со стороны США, — сообщил он.

Пушил также добавил, что Украина намеренно затягивает время и постоянно откладывает выполнение возложенных на нее обязанностей.

Существует только одна причина, почему это всё растянулось на семь лет, все эти пустые разговоры, все эти пустые попытки выдавить от Украины исполнение взятых на себя обязательств, — это необходимость затянуть время, заболтать ситуацию, — сказал Пушилин.

Ранее стало известно, что украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) призвала президента страны Владимира Зеленского выполнить Минские соглашения и прекратить конфликт на востоке страны. В противном же случае политики требуют отставки главы государства.

Члены партии потребовали от команды Зеленского организовать продуктивную работу Трёхсторонней контактной группы в Минске и согласовать позиции в «нормандском формате». Кроме того, власти должны признать особенности выборов в самопровозглашённых республиках Донбасса.