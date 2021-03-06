Глава ДНР: Киев собирается возобновить войну в Донбассе

https://static.news.ru/photo/d7c28938-7e8d-11eb-a947-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что по всем видимым признакам, Киев намерен возобновить военные действия в Донбассе, где находятся неподконтрольные властям Украины самопровозглашённые республики.

По его словам, Киев уже начал стягивать подразделения наёмников и диверсантов к линии соприкосновения.

Сейчас там (на линии соприкосновения. — NEWS.ru) иностранные советники скапливаются, по нашим разведданным, это инструкторы. То есть они готовят диверсантов, диверсионные группы — это сейчас основная угроза, — сказал Пушилин в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

Глава ДНР подчеркнул, что у украинцев сейчас установка блокировать во всех переговорных подгруппах любые договорённости. По его словам, это признак того, что они готовятся к войне.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Ранее NEWS.ru писал, что в Киеве не стоит вопрос о включении в Трёхстороннюю контактную группу по Донбассу представителей США. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, власти страны хотят продолжать вести переговоры в устоявшемся формате. Он подчеркнул, что Россия, а также представители ЛНР и ДНР затягивают переговорный процесс. Работу Трёхсторонней контактной группы украинский министр сравнил с театром абсурда.