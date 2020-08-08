Глава ЦИК Белоруссии сравнила оппозицию с вездесущей тоталитарной сектой

https://static.news.ru/photo/093a8038-da1a-11ea-9767-fa163e074e61_660.jpg Лидия Ермошина Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Глава Центральной избирательной комиссии Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что оппозиция на текущих президентских выборах действует, как тоталитарная секта. Сегодня в республике основной день голосования.

Они настолько вездесущи, они работают, как какая-то запрещёенная секта, они пристают к людям в транспорте На улицах подходят к людям, к избирателям пристают при входе на участок. Вербуют своих адептов, — сказала Ермошина в эфире телеканала «Беларусь-1».

Она подчеркнула, что хочет принформирвоать граждан, что эти оппозиционеры — не борцы за демократию, а люди, «нанятые штабом криминального банкира». Вероятно, Ермошина имеет ввиду бывшего главу правления «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико. После того, как он решил баллотироваться на президентский пост, против него началось уголовное преследование.

Глава ЦИК также добавила, что «люди устали от политического давления, которое осуществляют интернет-ресурсы»

Грубо, нагло, агрессивно проводится, по сути дела, агитация. Никакого инакомыслия, только одно. Если похвалил, не дай бог, или нейтрально высказался о государстве, всё: ты ретроград, лопух и ты вообще засланный казачок на эти интернет-ресурсы, — сказала Ермошина.

Досрочное голосование в республике шло предыдущие четыря дня. По официальным данным явка уже составила 41,7%. 9 августа в 8:00 открылись более 5 тыс. участков для голосования на выборах президента Белоруссии. Они будут работать до 20:00. Всего в списки избирателей внесены 6 844 932 гражданина страны. На участках в воинских частях (13), санаториях, профилакториях, домах отдыха и больницах (231) голосование может закончиться ранее 20:00, если проголосуют все избиратели, включённые в список.

Кандидатами на пост президента зарегистрированы пять человек, включая действующего главу страны Александра Лукашенко. Главным его соперником является Светлана Тихановская. Это кандидат от объединённой оппозиции. Она баллотируется вместо своего арестованного мужа — оппозиционера и блогера Сергея Тихановского. Её поддержали штабы выбывших из гонки конкурентов Лукашенко Виктора Бабарико (задержан), Валерия Цепкало (эмигрировал).

Оппозиционеры на своих рессурсах призывают белоруссов становится наблюдателями на выборах и дают подробные инструкции, как поступать в случае тех или иных нарушений. Кроме того активисты запустили сайт «Голос», который, как заявлятеся, при участии избирателей будет вести альтернативный подсчёт голосов. Людям предлагают загружать на ресурс фото своих бюллетеней.

Эту избирательную кампанию в Белоруссии в целом сопровождает череда скандалов (например, сегодня со сбоями начал работать Интернет), арестов оппозиционеров и массовые акции протестов против самого Лукашенко. Он руководит страной уже 24 года, в случае победы это будет его шестой президентский срок, писал NEWS.ru.