Глава ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов заявил, что избирательная кампания на возвращенных под контроль Баку территориях Карабаха прошла хорошо, передает корреспондент NEWS.ru. Внеочередные президентские выборы в республике пройдут 7 февраля. 26 избирательных участков будут работать на территории Карабаха.
Я думаю, что нормально там все прошло. Люди, которые вернулись туда на постоянное жительство, постепенно туда возвращаются, они очень рады, — сказал Панахов.
Глава ЦИК подчеркнул, что в Карабахе в списки внесены 23 тысячи избирателей. Панахов допустил, что число проголосовавших будет больше. Он отметил, что сейчас в регионе множество людей задействовано в строительных и восстановительных работах. Они могут воспользоваться своим правом, чтобы проголосовать по месту занятости, а не регистрации.
6 февраля в Азербайджане объявили «день тишины» перед выборами президента. В течение суток перед началом голосования в стране запрещена любая предвыборная агитация, мероприятия и встречи кандидатов с избирателями.
Президент Азербайджана избирается сроком на семь лет. Ограничений по количеству сроков не предусмотрено.