Глава ЦИК Азербайджана заявил об успешной избирательной кампании в Карабахе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мазахир Панахов

Глава ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов заявил, что избирательная кампания на возвращенных под контроль Баку территориях Карабаха прошла хорошо, передает корреспондент NEWS.ru. Внеочередные президентские выборы в республике пройдут 7 февраля. 26 избирательных участков будут работать на территории Карабаха.

Я думаю, что нормально там все прошло. Люди, которые вернулись туда на постоянное жительство, постепенно туда возвращаются, они очень рады, — сказал Панахов.

Глава ЦИК подчеркнул, что в Карабахе в списки внесены 23 тысячи избирателей. Панахов допустил, что число проголосовавших будет больше. Он отметил, что сейчас в регионе множество людей задействовано в строительных и восстановительных работах. Они могут воспользоваться своим правом, чтобы проголосовать по месту занятости, а не регистрации.

6 февраля в Азербайджане объявили «день тишины» перед выборами президента. В течение суток перед началом голосования в стране запрещена любая предвыборная агитация, мероприятия и встречи кандидатов с избирателями.

Президент Азербайджана избирается сроком на семь лет. Ограничений по количеству сроков не предусмотрено.