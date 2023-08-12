Глава Брестской области Белоруссии оценил ситуацию на границе с Польшей Глава Брестской области Шулейко: ситуация на границе с Польшей жестко натянутая

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко заявил в интервью телеканалу «Беларусь 1», что на границе с Польшей складывается жестко натянутая ситуация. При этом он исключил, что Варшава собирается нападать на Белоруссию.

Сегодня эскалация со стороны Польши на границе Беларуси... четко видна, она идет искусственная. Не сказать, что они собираются вот-вот напасть, но [стремятся] показать зубы, бряцают оружием... Просто жестко натянутая ситуация, не более того, — пояснил Шулейко.

Между тем губернатор Гродненской области Владимир Караник заявил телеканалу, что на границе с Польшей ситуация контролируемая. Провокации если и случаются, то только в информационном поле, отметил он. Губернатор выразил надежду, что политика конфронтации не победит, поскольку «взаимодействовать более эффективно и выгодно».

Караник добавил, что его включением в санкционный список Канада «нарушила свои собственные законы». По его словам, желания оспорить данное решение у него нет, а обоснование санкций вызывает лишь смех.

Ранее стало известно,что польское командование приступило к переброске войск на чувствительные участки вдоль границы с Белоруссией. Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак. По его словам, речь идет о Сувалкском коридоре и Брестских воротах. Там будут размещаться подразделения 1-й пехотной дивизии и 2-го польского корпуса.