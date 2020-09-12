Глава Белорусской церкви заявил, что автокефалия ей не нужна

https://static.news.ru/photo/834ae24c-f4e5-11ea-b3df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Внутри Белорусской православной церкви (БПЦ) нет потребности в автокефалии. Эта тема в определённой степени навязывается извне, нередко людьми светскими и от церковной жизни далёкими, заявил глава БПЦ митрополит Минский и Заславский Вениамин.

По его словам, история минувшего XX столетия показывает, что для белорусской автокефалии нет предпосылок.

Когда эта тема поднималась, то, как правило, за автокефалистами стояла группа людей, которые, так или иначе, не совсем хорошо проявили себя здесь, на родине. И, в общем-то, это такая церковная организация, которая не была поддержана, признана в то время, — рассказал митрополит в интервью RT.

В условиях нынешнего политического кризиса в Белоруссии, отметил он, эту тему поднимают те, кто, судя по всему, желает «продвинуть вперёд какие-то свои идеи, пожелания и так далее». Поэтому, добавил он, не следует «расслабляться и впадать в беспечность», чтобы не допустить новых поползновений к навязыванию автокефалии.

По мнению митрополита, национальный фактор не является определяющим для БПЦ и верующих — главным является неукоснительное следование вероучению. В то же время, признал он, в обществе есть запрос «на то, чтобы больше было белорусского языка» и чтобы национальное сознание развивалось более активно. Однако, высказал уверенность он, эта потребность не настолько велика, чтобы ставить её во главу угла.

Бывший в ту пору епископом Борисовским и Марьингорским Вениамин возглавил БПЦ в начале сентября, сменив в должности патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла. Тот был назначен главой Кубанской митрополии.

Как писал NEWS.ru, митрополит Вениамин в интервью также высказал мнение, что служители церкви должны не заниматься политикой, а руководствоваться в своей деятельности только Евангелием.