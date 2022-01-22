Глава аппарата президента Армении подал в отставку

Глава аппарата президента Армении Эмиль Тарасян подал прошение об отставке. Его уже подписал Армен Саркисян, который ранее объявил о решении покинуть свой пост, сообщает Sputnik Армения в Telegram-канале.
Тарасян
Ранее Саркисян заявил, что он четыре года обдумывал своё решение об отставке, оно не связно с эмоциональной составляющей. Он связал свой уход с отсутствием инструментов для влияния на внутреннюю и внешнюю политику страны.
Саркисян отметил, что в Армении
Согласно Конституции Армении, президент подаёт прошение об отставке в Нацсобрание, оно считается принятым с момента публикации. До вступления в должность новоизбранного президента его обязанности временно исполняет председатель Нацсобрания. Сейчас эту должность в Армении занимает Ален Симонян (партия «Мой шаг»).
Саркисян вступил в должность президента Армении 9 апреля 2018 года.