Глава аппарата президента Армении подал в отставку

Глава аппарата президента Армении Эмиль Тарасян подал прошение об отставке. Его уже подписал Армен Саркисян, который ранее объявил о решении покинуть свой пост, сообщает Sputnik Армения в Telegram-канале.

Тарасян возглавлял аппарат главы государства с ноября 2018 года. Ранее он занимал должности замминистра экономического развития и инвестиций, а также заместителя министра экономики Армении.

Ранее Саркисян заявил, что он четыре года обдумывал своё решение об отставке, оно не связно с эмоциональной составляющей. Он связал свой уход с отсутствием инструментов для влияния на внутреннюю и внешнюю политику страны.

Саркисян отметил, что в Армении сложилась ситуация , когда президенту приходится быть гарантом государственности, не имея реального влияния на происходящие в политике процессы. Глава государства, по его словам, «не может влиять на вопросы войны или мира», не может «наложить вето на законы, которые считает нецелесообразными для государства и народа».

Согласно Конституции Армении, президент подаёт прошение об отставке в Нацсобрание, оно считается принятым с момента публикации. До вступления в должность новоизбранного президента его обязанности временно исполняет председатель Нацсобрания. Сейчас эту должность в Армении занимает Ален Симонян (партия «Мой шаг»).

Саркисян вступил в должность президента Армении 9 апреля 2018 года.