Глава администрации Горловки: мирная жительница погибла из-за обстрела ВСУ

Глава администрации Горловки в Донецкой народной республике Иван Приходько заявил о гибели мирной жительницы в результате обстрела со стороны украинских военных. Об этом Приходько сообщил в своём Telegram-канале. По его информации, скончалась женщина 1976 года рождения от осколочного ранения грудной клетки.

Улица Буденного, 67 — погиб мирный житель. Смерть до приезда скорой помощи, — написал он в Telegram-канале.

Представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конaшенков ранее сообщил, что боевой вертолёт и четыре ударных беспилотника «Байрактар ТБ-2» ВCУ были сбиты в ходе спецоперации по демилитаризации Украины. Он добавил, что после ударов российской армии были выведены из строя 74 наземных объекта ВСУ.

В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины.