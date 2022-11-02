Гимн или «Колобок»? В Белоруссии предложили внедрять патриотизм в детсадах Сторонники патриотического воспитания малышей ссылаются на США, где дошкольники поднимают флаг и разучивают гимн. Приживется ли их опыт в СНГ?

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Минобороны Белоруссии выступило с неожиданной инициативой — обязать детсадовцев исполнять гимн страны. Духоподъемную идею в эфире телекомпании СТВ озвучил помощник министра обороны Белоруссии по идеологической работе генерал-майор Леонид Касинский. Противники такой формы патриотического воспитания тут же возразили, что гимн надо исполнять осознанно, а добиться этого от детишек дошкольного возраста практически невозможно. Есть ли шанс у идеи белорусского оборонного ведомства и как обстоит дело с патриотическим просвещением дошкольников на постсоветском пространстве — в материале NEWS.ru.

Если кто-то осуждает [это предложение], то, может быть, этот человек не до конца осознаёт какие-то моменты, — сообщил «главный замполит» Белоруссии.

Сторонники исполнения гимна и поднятия флага детьми часто ссылаются на опыт США. Действительно, такая церемония практикуется во многих штатах — и в детских садах, и в школах. Причем в большинстве как государственных, так и частных школ страны церемония поднятия флага и произнесение клятвы верности флагу проходит ежедневно, а текст клятвы одобрен конгрессом. Но пение гимна носит все же добровольный характер. И даже в школах не все идет гладко. Неслучайно в 2005 году Национальная ассоциация музыкального образования США запустила проект «Национальный гимн». Ее цель — продвигать патриотическую песню в учебных заведениях. Социологи подсчитали, что 61% американцев так и не выучили слова гимна полностью.

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В российских школах к поднятию флага и исполнению гимна по понедельникам, напомним, приступили с этого учебного года. При этом министр просвещения РФ Сергей Кравцов признал: государственной символикой ведомство сможет оснастить все школы до конца будущего года. О том, чтобы ввести этот ритуал и в российских детсадах, даже речи не шло.

В школах на постсоветском пространстве такое практикуется — но далеко не везде. С 2013 года в литовских средних школах ежедневно поют гимн перед началом занятий. Годом ранее такую же практику внедрили в учебных заведениях восточных и западных регионов Казахстана. С 2020 года в Узбекистане учащиеся исполняют гимн республики перед началом занятий, а на переменах звучат стихи и песни о родине. Наконец, власти Киргизии приняли решение, что с этого года дети за партами должны петь гимн в начале и в конце учебной недели.

В той же Белоруссии поднятие флага и исполнение гимна в школах обязательно лишь в дни главных государственных праздников. И пока только белорусы предлагают распространить такую форму патриотического воспитания на детские сады — в этом вопросе они пошли дальше всех. Впрочем, в самой республике многие уверены, что инициатива не имеет шансов на успех. В частности, такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал экс-сенатор белорусского парламента, медиаконсультант Александр Зимовский.

При наличии добросовестного и обаятельного концертмейстера в детском саду детишки с энтузиазмом воспримут предложение разучить любую веселую песенку. Вот только гимны не относятся к жанру комических куплетов, способных завлечь аудиторию возраста этак лет четырёх-пяти. Принуждение петь гимны будет регулярно доводить малышей до слёз. Они охотнее будут есть манную кашу. Александр Зимовский экс-сенатор парламента Белоруссии

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По словам экс-сенатора, главный военный идеолог страны просто не понимает психологию детей дошкольного возраста. Впрочем, и психологию солдата он, похоже, тоже не понимает. «Главный замполит» Минобороны Белоруссии стал жертвой собственного стереотипа: солдатики поют гимн — это хорошо, детки (они же будущие солдатики) в садике поют гимн — это тоже хорошо. Но это так не работает.

Гимны не способны завлечь и солдатскую аудиторию, — уверен Александр Зимовский. — Именно поэтому советские учебники партийно-политической работы предписывали не опошлять гимн СССР ежеутренним и ежевечерним исполнением. Это воспринималось бы солдатами и матросами как очередные «тяготы и лишения» военной службы. Исполнение гимна военнослужащими есть в высшей степени торжественный ритуал в рамках общеполковой поверки, как это называлось в годы моей службы. С «Красной зарей» композитора Чернецкого в исполнении оркестра, с последующим исполнением всеми солдатами и офицерами государственного гимна СССР и с прохождением торжественным маршем. Происходила такая церемония только по государственным праздникам.

Навязывание патриотических уроков детям, тем более дошкольного возраста, приведет к обратному эффекту, убеждён и политический аналитик полковник запаса Александр Жилин.

К сожалению, к этой работе подходят имитационно, думают только о форме, но не о содержании. В наших странах, России и Белоруссии, нет чётко выработанной идеологии, не сформирован для общества образ будущего, мы даже не знаем, для чего вообще живём! К безвременью и безыдейности патриотизм не привьёшь, — считает эксперт.

По словам Александра Жилина, в наших детсадах и школах уже наблюдается социальное расслоение. Дети оценивают друг друга по дорогим джинсам и смартфонам, им важно, что за ними приезжают родители на дорогих автомобилях. Но без социальной справедливости нет патриотизма. И гимны с флагами не помогут, напротив, вызовут непонимание. А детям гораздо интереснее и полезнее народные сказки читать, чем петь труднодоступный для их понимания гимн.

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Патриотическое воспитание включает в себя многие факторы и не может ограничиться лишь поднятием флага и исполнением гимна, уверен собеседник NEWS.ru. По крайней мере, уважение определяется отнюдь не зубрёжкой текста с детсадовского возраста. И ещё важно, чтобы гражданин на своём примере понял и убедился: Родину любишь сильнее, когда она демонстрирует ответную любовь.

То же самое относится и к российскому гимну. Уважение воспитывается мощью, авторитетом и способностью государства обеспечить мир и благополучие своих граждан. Мне, потерявшему отца в семь лет, советская Родина дала всё, в чём я нуждался: счастливое детство, бесплатное образование, медицину. А я всего себя отдавал Родине, — заключил политолог.

Объяснить ребёнку эту морально-нравственную закономерность гораздо сложнее, чем спеть с ним гимн.