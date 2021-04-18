Гигантская сумма: во сколько Украине обойдётся восстановление Донбасса

На Украине посчитали, во сколько обойдётся полное восстановление разрушенного за годы войны Донбасса. Даже если бы Киев следовал Минским соглашениям и закончил конфликт на востоке страны, ему бы пришлось вложить 21,7 млрд долларов, чтобы починить разбитые дороги, сломанные водопроводы, восстановить ж/д пути и аэропорты.
Как
Если бы Луганская и Донецкая области вернулись в состав Украины, киевским властям бы пришлось потратить гигантскую сумму на восстановление, отметили аналитики Венского института международных экономических исследований. Названная ими сумма в 21,7 млрд долларов в четыре раза превышает расходы госбюджета страны в 2021 году на медицину во всех регионах страны или в пять раз — на образование.
Эту сумму Киеву бы пришлось выделить за 14 лет — в такой срок эксперты оценивают полное восстановление региона. При этом расходы скорее всего вырастут, поскольку целый ряд будущих расходов невозможно подсчитать из-за недостатка достоверной информации, добавили аналитики.
Ранее NEWS.ru писал, что неподалёку от подконтрольных Киеву Марьинки и Доломитного украинские силовые структуры установили 133 противотанковые мины возле дорог и жилых домов. Об этом в воскресенье, 18 апреля, сообщили представители Народной милиции самопровозглашённой ДНР.