Гигантская сумма: во сколько Украине обойдётся восстановление Донбасса

https://static.news.ru/photo/7d816fda-88de-11e9-bce2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Forster Rothbart/ZUMAPRESS.com

На Украине посчитали, во сколько обойдётся полное восстановление разрушенного за годы войны Донбасса. Даже если бы Киев следовал Минским соглашениям и закончил конфликт на востоке страны, ему бы пришлось вложить 21,7 млрд долларов, чтобы починить разбитые дороги, сломанные водопроводы, восстановить ж/д пути и аэропорты.

Как сказано в статье издания «Деловая столица», за пять лет боевых действий — с 2014-го по 2018-й — Украина потеряла 51 млрд долларов. Причём только за 2018 год ущерб оценивается в 13,5 млрд долларов. Но в эту сумму не входят активы, которые упустила страна, и потери от экономического кризиса от развязанной гражданской войны. Всего страна потеряла около 78 млрд доллларов.

Если бы Луганская и Донецкая области вернулись в состав Украины, киевским властям бы пришлось потратить гигантскую сумму на восстановление, отметили аналитики Венского института международных экономических исследований. Названная ими сумма в 21,7 млрд долларов в четыре раза превышает расходы госбюджета страны в 2021 году на медицину во всех регионах страны или в пять раз — на образование.

Эту сумму Киеву бы пришлось выделить за 14 лет — в такой срок эксперты оценивают полное восстановление региона. При этом расходы скорее всего вырастут, поскольку целый ряд будущих расходов невозможно подсчитать из-за недостатка достоверной информации, добавили аналитики.

Ранее NEWS.ru писал, что неподалёку от подконтрольных Киеву Марьинки и Доломитного украинские силовые структуры установили 133 противотанковые мины возле дорог и жилых домов. Об этом в воскресенье, 18 апреля, сообщили представители Народной милиции самопровозглашённой ДНР.