Генштаб РФ: Запад провоцирует Украину к силовому сценарию в Донбассе

Западные страны целенаправленно подталкивают Украину к попытке реализовать силовой сценарий в Донбассе. Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Станислав Гаджимагомедов, передаёт РИА Новости. В Генштабе также отметили, что после эскалации ситуации на Востоке Украины, внимание Запада может быть обращено на Крым.

Военная поддержка Украины со стороны НАТО провоцирует Киев на силовое решение проблемы Донбасса, после чего внимание может быть обращено и на Крым, — сообщили в Генштабе.

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко сообщил, что украинские националисты занимаются подготовкой диверсантов для совершения провокаций и терактов.

Ранее в ЛНР рассказали, что ВСУ ведут подготовку десантников для заброски в тыл самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. Для проверки готовности силовиков к десантированию в населённый пункт Войтово прибыл командующий силовой операцией в Донбассе Александр Павлюк.

В ЛНР также отметили, что свидетельством о подготовке Киевом масштабной провокации в Донбассе может быть отзыв зарубежных представителей из специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Представители организации находились на территории региона в периоды жёстких военных действий в 2014–2015 годы, поэтому дело не в военной опасности.