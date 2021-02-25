Генштаб Армении дополнил свой призыв к отставке Пашиняна

https://static.news.ru/photo/10b90c3e-775f-11eb-8061-96000091f725_660.jpg Фото: Асатур Есаянц/РИА Новости

Генеральный штаб Вооружённых сил Армении выступил с новым обращением к народу.

Военные заявили, что призыв к отставке премьер-министра Никола Пашиняна не был сделан под внешним давлением и является инициативой самого Генштаба, передаёт РИА Новости.

Это чёткое убеждение и позиция генералов и офицеров, цель которых одна — в этот критический момент служить спасению Родины. Ещё раз подтверждаем нашу чёткую позицию, — подчеркнули военнослужащие.

Пашинян вступил в открытое противостояние с военной верхушкой страны, освободив от должностей сперва заместителя начальника, а затем и главу Генштаба. Военнослужащие 24 февраля выступили с коллективным заявлением, требуя отставки премьера, и, как полагают в экспертном сообществе, подобный исход в перспективе вполне реален.

К призыву военных присоединилось оппозиционное «Движение за спасение родины», писал NEWS.ru. Бывший президент Армении Роберт Кочарян также солидаризировался с требованием об отставке Пашиняна. Сам премьер, его противники и сторонники вышли на улицы Еревана.

Пашинян призвал своих последователей к спокойствию в условиях напряжённой обстановки. По его словам, с оппозицией необходимо вести диалог. Также во время шествия со своими сторонниками по улицам Еревана он заявил, что не собирается бежать из страны.