Генсек Союзного государства прокомментировал создание резерва из силовиков

https://static.news.ru/photo/af5b0420-e92d-11ea-9928-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/Global Look Press

Генеральный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота заявил, что силовики двух стран находятся в постоянном контакте и могут принимать совместные решения.

В интервью РИА Новости генсек также коснулся темы резерва из сотрудников силовых структур, которые могут отправиться в Белоруссию. Рапота отметил, что формирование такого резерва с деятельность органов Союзного государства не пересекается. Он добавил, что общается с президентом Белоруссии Александром Лукашенко по мере необходимости и по рабочим вопросам, а белорусская оппозиция с генсеком связаться не пыталась.

По словам Рапоты, органы Союзного государства работают в обычном режиме, взаимодействие на военном, научном и дипломатическом уровне идёт штатно. В сентябре ожидается встреча вице-премьеров двух стран. Бюджет союзного государства исполняется в текущем году лучше, чем в предыдущем, подчеркнул Рапота.

27 августа в интервью федеральным телеканал Путин сказал, что в случае экстренного развития ситуации в Белоруссии Россия направит туда силовиков из подготовленного для этих целей резерва. При этом, как писал NEWS.ru, президент подчеркнул, что пока необходимости в такой помощи нет.