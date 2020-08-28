Генсек Союзного государства прокомментировал создание резерва из силовиков

Генеральный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота заявил, что силовики двух стран находятся в постоянном контакте и могут принимать совместные решения.
В интервью РИА Новости генсек также
По словам Рапоты, органы Союзного государства работают в обычном режиме, взаимодействие на военном, научном и дипломатическом уровне идёт штатно. В сентябре ожидается встреча вице-премьеров двух стран. Бюджет союзного государства исполняется в текущем году лучше, чем в предыдущем, подчеркнул Рапота.
27 августа в интервью федеральным телеканал Путин сказал, что в случае экстренного развития ситуации в Белоруссии Россия направит туда силовиков из подготовленного для этих целей резерва. При этом, как писал NEWS.ru, президент подчеркнул, что пока необходимости в такой помощи нет.
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