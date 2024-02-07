Генсек СНГ отметил большую явку на выборах в Азербайджане Генсек СНГ: выборы президента в Азербайджане проходят на конкурентной основе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президентские выборы в Азербайджане проходят на конкурентной основе и при большой явке избирателей, заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, отвечая на вопрос NEWS.ru. Генсек организации рассказал, что утром с группой коллег побывал на избирательных участках в Баку.

Голосование проходит организованно, при большой явке. Мы расцениваем большую явку на президентских выборах в Азербайджане как заинтересованность граждан Азербайджана, избирателей принять участие в этих выборах и подтвердить намерение делать все для того, чтобы в республике царил мир, стабильность, спокойствие, — заявил Лебедев.

Генсек СНГ отметил, что в избирательный кодекс Азербайджана был внесен ряд позитивных изменений. Лебедев уточнил, что анализ избирательного законодательство республики был начат еще задолго до выборов.

Проанализировали процесс выдвижения и регистрации кандидатов. Видим, что выборы проходят на конкурентной основе. Семь кандидатов. Анализ биографий кандидатов говорит о том, что это все солидные люди, с одним или с двумя высшими образованиями, имеющие опыт участия в избирательной кампании. Мы следили за тем, как проходит агитация. Всем кандидатам были предоставлены равные возможности. Кроме того, было хорошее информационное освещение кампании в СМИ, — констатировал Лебедев.

Внеочередные выборы президента Азербайджана проходят по всей территории республики 7 февраля. В стране открыты более 6,5 тысячи избирательных участков в 125 избирательных округах.