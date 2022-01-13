Генсек ОДКБ: миротворческая миссия в Казахстане завершена

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что миротворческая миссия в Казахстане завершена. Вывод войск уже начался и будет продолжаться в течение 10 дней. По его словам, в республике разгромлены террористы и бандиты. Остатки бандформирований скрываются от правосудия в подполье, сообщает РИА Новости.

Ситуация здесь, в Алма-Ате, полностью взята под контроль правоохранительными органами, поэтому задача выполнена, — сказал Зась.

По его словам, казахстанские силовики проводят интенсивную зачистку и арестовывают подозреваемых в участии в беспорядках и заговоре, направленном на захват власти.

В пресс-службе Минобороны Киргизии сообщили, что в миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане принимали участие 150 киргизских военных и 19 единиц техники. Они взяли на себя охрану стратегических объектов в Алма-Ате. 14 января миротворцы вернутся домой.

Миротворческий воинский контингент Вооружённых сил Кыргызской Республики прибудет из Алма-Аты в пункт постоянной дислокации — Токмок — во второй половине дня 14 января, — сказали в ведомстве.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата.

Группы вооружённых боевиков начали захватывать здания органов власти, отделений полиции и управления Комитета госбезопасности, получили доступ к имеющемуся там оружию. Кроме того, были ограблены оружейные магазины и отделения банков, множество магазинов.

Аналогичные события происходили в других городах Казахстана. На всей территории республики был введён режим чрезвычайного положения. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Прибывшие войска союзников, основная часть которых была из России, заняли основные объекты военной инфраструктуры, позволив использовать местные войска для борьбы с боевиками.