Генсек ОДКБ рассказал о террористах в Казахстане

Иностранные граждане в составе террористических групп участвовали в беспорядках в Казахстане, заявил в эфире телеканала «Беларусь 1» генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. При этом он добавил, что не они были главными участниками протестов.

Там отмечалось действие групп не только такого криминального характера: бандитов, мародёров, — но и организованных вооружённых групп, которые уже преследовали другие цели, можно сказать, террористические цели, — сказал Зась.

Глава ОДКБ сообщил, что среди задержанных во время беспорядков были иностранные граждане.

Среди арестованных есть в том числе и иностранцы из разных стран. Но говорить о том, что там превалируют иностранцы, конечно, нельзя, — добавил он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Казахстан подвергся скоординированному нападению террористических группировок. Они прошли специальную подготовку и получили боевой опыт в различных горячих точках. По его словам, те угрозы, с которыми столкнулась республика, являются общими для большинства государств на постсоветском пространстве.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата.

В республике был введён режим чрезвычайного положения, а затем по решению Совета коллективной безопасности ОДКБ туда направили миротворческие силы. Впоследствии они начали покидать республику, выполнив стоявшие перед ними задачи.