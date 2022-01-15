Генсек ОДКБ сомневается в возможности продолжения беспорядков в Казахстане

Новые волны беспорядков в Казахстане вряд ли возможны, поскольку ситуация находится под контролем и государство приступило к её расследованию, считает генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась. Он убеждён, что после всего того, что произошло в начале января в Казахстане, власти и граждане страны сделали выводы, передаёт RT.

Я бы не стал говорить об опасности какого-то реванша либо нового всплеска. Я практически уверен, что это невозможно, потому что, во-первых, ситуация взята под контроль. Во-вторых, сейчас проводится большая работа по выяснению всей картины, всех участников. Соответственно, будут приняты меры в рамках закона Республики Казахстан. И конечно же, все сделали для себя выводы из этой ситуации — не только казахский народ, но и руководство страны, — сказал Зась в интервью изданию.

Он также отметил, что ОДКБ сработала «неплохо» и нет никакой необходимости перестраивать её механизм. Комментируя ввод миротворческих сил в Казахстан, кандидат военных наук сказал, что эти события послужили хорошим уроком.

Чуть позже мы в спокойной обстановке проанализируем весь этот процесс, сделаем определённые выводы для себя и, если нужно, корректировки какие-то. Другой вопрос — что в серьёзной перестройке нашей деятельности я не вижу необходимости, — сказал он.

Несколькими днями ранее Зась заявлял, что полная стабилизация обстановки в Казахстане ещё не достигнута и власти сохранят некоторые действующие ограничения.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата.

В республике был введён режим чрезвычайного положения, а затем по решению Совета коллективной безопасности ОДКБ туда направили миротворческие силы. Впоследствии они начали покидать республику, выполнив стоявшие перед ними задачи.