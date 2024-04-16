Генсек ОДКБ рассказал о гибридных атаках на организацию Тасмагамбетов: ОДКБ как международная организация подвергается гибридным атакам

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов

Организация Договора о коллективной безопасности как международная структура становится целью гибридных атак, заявил в интервью NEWS.ru генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов. По его словам, из-за «мягкого союзничества» членам блока при этом удается сохранить позитивные отношения друг с другом, несмотря на существенное давление, в той или иной мере оказываемое на каждого из них.

В основе деятельности ОДКБ лежит «мягкое союзничество» (отсутствие жесткой блоковой дисциплины. — NEWS.ru), и союзникам удается сохранять позитивные отношения друг с другом, несмотря на существенное давление, в той или иной мере оказываемое на каждого из них. Те противоречия, которые возникают, чаще всего имеют в основе застарелые проблемы и не являются следствием политики Запада, хотя зачастую ему удается придать им импульс к обострению, — заявил Тасмагамбетов.

Генсек отметил, что политическая воля руководства всех государств — членов ОДКБ и приверженность принципам и уставным целям организации позволяют максимально эффективно их урегулировать и разрешать.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Организация Договора о коллективной безопасности не выполнила свои обязательства в период 2021–2022 годов. Политик добавил, что после этого Ереван приостановил свое участие в организации.

По словам Пашиняна, по состоянию на сентябрь 2023 года Армения перестала участвовать в переговорах ОДКБ. Кроме того, власти республики упразднили должность постоянного представителя при организации. Он уточнил, что Ереван не накладывает вето на решения ОДКБ, но готов к укреплению отношений с партнерами.